Пекин назвал возможную конфронтацию с Вашингтоном мировой катастрофой

Катастрофой для США и Китая, а также для всего мира станет конфронтация Пекина и Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И по результатам визита президента США Дональда Трампа.

В то же время, подчеркнул глава МИД КНР, сотрудничество двух стран может принести пользу как им, так и всему миру. Это будут великие результаты, приводит слова Ван И центральное телевидение Китая.

Президент США Дональд Трамп находился в Китае с государственным визитом с 13 по 15 мая. Как сообщили сопровождавшие американского лидера журналисты, представители Белого дома перед вылетом из Пекина отобрали у них все, что выдали в Китае. Удостоверения, одноразовые телефоны сотрудников Белого дома, значки делегаций собрали и выбросили в мусорное ведро перед тем, как они поднялись на президентский борт.