Путин дал поручения по защите территорий от затоплений

Поручения по защите территорий от затоплений дал президент России. Перечень опубликован на сайте Кремля.

Как сказано в сообщении, Владимир Путин поставил задачу улучшить механизм содержания муниципальных гидротехнических сооружений. Российский лидер потребовал обеспечить инженерную защиту территорий и объектов от негативного воздействия вод.

Кроме того, Путин поручил отнести конструкции, защищающие от затоплений, к объектам повышенного уровня ответственности. Соблюдение в регионах запретов проверит генпрокуратура.