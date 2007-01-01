Вот с кем встречается Полина Гагарина: это известный человек

Недавно Полина Гагарина опубликовала фотографию, которую подписала "Моя любовь". На снимке певица запечатлела мужскую руку. По некоторым данным, популярная исполнительница встречается со своим директором.

Новым возлюбленным оказался ее 36-летний концертный директор Сергей Сметанин, утверждает Super. Якобы еще в марте певицу и ее менеджера заметили держащимися за руки за кулисами музыкальной премии "Виктория".

Как выяснили журналисты, Сергей Сметанин весьма известный человек в шоу-бизнесе. Он был концертным директором Веры Брежневой. Кроме того, Сметанин выпускник Московского государственного института иностранных языков имени Мориса Тореза. Помимо организации гастролей, он увлекается музыкой и играет на барабанах в нескольких рок-группах.

Слухи о том, что между ним и Полиной не только рабочие отношения, ходили давно.

Напомним, Полина Гагарина официально была замужем дважды. В 2007 году артистка сочеталась браком с актером Петром кисловым, от которого родила сына Андрея. В 2014 году певица пошла под венец во второй раз. На сей раз ее избранником стал фотограф Дмитрий Исхаков. От него Полина родила дочь Мию.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>