Власти ввели в Рязани режим ЧС после атаки дронов

Режим чрезвычайной ситуации введен в Рязани. Решение принято по итогам заседания региональной комиссии, которое провел губернатор области Павел Малков.

Режим ЧС введен на территории города Рязани с 15 мая и до особого распоряжения. Подчеркивается, что решение принято в связи с гибелью и ранением людей, а также повреждением жилых помещений в результате атаки украинских беспилотников.

Ликвидацией последствий ЧС будет руководить первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков. Минфин региона выделит средства из резервного фонда правительства Рязанской области, пострадавшим власти выплатят компенсации, передает "Интерфакс".