Иван Ургант показал старшую дочь Нину, названную в честь бабушки: настоящая красавица

Иван Ургант был официально женат дважды. От второй жена Натальи Кикнадзе у него подрастают дочери Нина и Валерия.

Сегодня, 15 мая, старшей наследнице известного телеведущего исполнилось 18 лет. По такому поводу шоумен опубликовал на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" свежую фотографию именинницы.

"Ну, как говорится, понеслась! I❤️18", - коротко подписал новый снимок старшей наследницы Иван Ургант.

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в поздравлениях и комплиментах имениннице. По их мнению, Нина растет настоящей красавицей.

Кстати, не секрет, что своего первенца Иван Ургант назвал в честь бабушки, легендарной актрисы Нины Ургант. А вторую дочь известный шоумен назвал Валерией в честь матери.

Напомним, что у супруги Ивана Натальи есть двое детей от первого брака: сын Нико и дочь Эрика. Падчерица Урганта до недавнего времени жила в США, однако теперь вернулась в Россию. Что касается Нико, то, по некоторым данным, он живет с отцом в Грузии.

