Комната матери и ребенка открылась у арки южного входа на ВДНХ

Благодаря новому пространству, открытому у арки южного входа на ВДНХ, посетительницы выставочного комплекса могут покормить и перепеленать ребенка, а детей постарше – оставить в игровой комнате. Об этом журналистам сообщила заместитель директора департамента стратегического развития и гостеприимства ВДНХ Мария Климова.

"К началу летнего сезона мы открыли новую комнату матери и ребенка у арки южного входа – объекта культурного наследия. Мы адаптировали его под потребности наших мам, малышей. Комната матери и ребенка зонирована: здесь мама может в спокойной обстановке покормить грудного малыша. А если у мамочки есть несколько малышей, в это время более старшие дети могут провести время в игровой зоне, поиграть в игрушки, познакомиться с нашими комиксами "Надя и ВДНХ", - рассказала Климова.

Она уточнила, что здесь есть пеленальная зона, кухня и уборная. В целом же на территории выставочного комплекса работает 30 таких комнат, которые расположены в ресторанах и павильонах.

"Также есть несколько флагманских пространств и более камерные комнаты матери и ребенка. В зависимости от потребности мама может остановиться в любой части нашей большой территории и найти для себя укромный уголок, где она может побыть наедине с малышом", – отметила Климова.

Кроме того, она напомнила, что в арке южного входа размещена камера хранения, а в 2026 году на выставке запущена новая услуга – бюро находок.

Климова добавила, что комнаты матери и ребенка и бюро находок работают ежедневно с 10:00 до 22:00.