Десятки тел боевиков ВСУ пропали из морга в Сумах. Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, это произошло после посещения медучреждения представителями командования14-го армейского корпуса ВСУ.

По данным силовиков, после визита командования к моргу прибыли несколько десятков военнослужащих. Они и вывезли практически все тела, которые хранились в холодильных камерах.

По предварительной информации, тела боевиков планируют захоронить на кладбище хирургических отходов. Ранее сообщалось, что командование ВСУ регистрирует погибших как пропавших без вести, чтобы не выплачивать компенсации родственникам военнослужащих.