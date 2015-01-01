Четыре команды вышли в плей-офф детского хоккейного турнира "Кубок адмирала Ушакова"

Первые участники плей-офф детского хоккейного турнира среди детей 2015–2016 годов рождения "Кубок адмирала Ушакова" определились в столице, сообщили Агентству городских новостей "Москва" организаторы соревнования.

"По итогам игр группового этапа в плей-офф уже вышли четыре команды: "Титан" из Архангельска, СШОР имени Боброва из Ступино, воронежский "Буран" и команда "Саров" из Нижегородской области", – рассказали агентству.

Турнир проходит на ледовой арене "Южный лед" . В 2026 году в соревнованиях участвуют 24 команды из 15 регионов страны. Они разделены на четыре группы, из каждой в финальную стадию выходят по две сильнейшие команды. Всего в плей-офф сыграют восемь команд, которые продолжат борьбу за переходящий Кубок адмирала Ушакова.

Следующий этап турнира пройдет с 15 по 17 мая.