Певица Линда отказалась исполнять песни Макса Фадеева

Положение певицы Линды (настоящее имя Светлана Гейман) ухудшилось. Если раньше, по некоторым данным, она была свидетельницей, то теперь стала подозреваемой по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Это случилось после допроса, который якобы длился более десяти часов. Кроме того, в ее офисе проходили обыски.

Потерпевшим по делу проходит продюсер Максим Фадеев. Ранее он признался, что ему очень жаль, что они с Линдой оказались "в этой точке". По словам Фадеева, на протяжении трех десятков лет он пытался "мирно" урегулировать ситуацию. При этом продюсер подчеркнул, что речь идет о защите его авторских прав и той части смежных прав, которая ему принадлежит.

Сейчас же Линда выступила с заявлением. Она сообщила, что не будет на концертах исполнять песни Максима Фадеева. "К сожалению, в данное время мы находимся в очень непростой и конфликтной ситуации, в которую нас втягивает М. Фадеев. В связи с этим у меня нет никакого желания исполнять песни, написанные им для меня 30 лет назад", - сообщила Линда на своем новом выступлении.

Певица подчеркнула, что теперь будет выступать с песнями, которые на 100% наполнены ее энергией и в них нет "никакой разрушающей силы". Кроме того, артистка поблагодарила фанатов за поддержку. "Я очень надеюсь, что нас связывает с вами не песня „Ворона“, а нечто большее, что мы создали за эти годы", - призналась артистка.

В Сети поклонники неоднозначно отнеслись к заявлению певицы. Многие утверждают, что именно хиты, написанные Максом Фадеевым, являются жемчужиной творчества Линды, и не представляют, как она будет обходиться без них, ведь за эти песни артистку и любят. Они беспокоятся, что теперь ее концерты под угрозой срыва. Другие же поклонники считают, что и Линда может обойтись и без композиций Фадеева.

