Трамп указал Стармеру на большие проблемы

Американский президент Дональд Трамп заявил о больших проблемах у премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Трамп уточнил, что они вызваны проводимой британским правительством энергетической и миграционной политикой.

По словам президента США, Стармеру следовало бы изменить свой курс в сферах энергетики и миграции. Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании оказался на грани отставки после провала Лейбористской партии на местных выборах.

Ранее министр иностранных дел Иветт Купер и министр внутренних дел Шабана Махмуд призвали премьера подать в отставку и обеспечить упорядоченную передачу власти. Затем глава Минздрава Уэс Стритинг объявил об отставке и попытаться сменить Стармера на посту лидера правящей партии, передает РИА Новости.