Лантратова: Россия передала Киеву четверых эвакуированных из зоны боев украинцев

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что Россия передала Украине четверых жителей Сумской области. ВС России прежде эвакуировали их из зоны боевых действий.

"Они проживали в пунктах временного размещения Курской области, где были под покровительством нашей страны", - написала омбудсмен в Max.

Ранее состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной - 205 на 205.

Также из плена были освобождены 13 раненых бойцов. Кроме того, украинская сторона передала 41 тело погибших российских военных.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что ВСУ часто используют в отношении военнопленных методы пыток, которые использовались в ходе кампаний в Афганистане и Ираке. Это в том числе удары током, утопление, избиения, подвешивание за ноги.

А накануне 9 мая ФСБ рассказала об убийствах фашистами советских пленных в Крыму. Смотрите репортаж "ТВ Центра".