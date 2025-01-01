Суд в Москве удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear

Иск Банка России к Euroclear полностью удовлетворен. Бельгийский депозитарий выплатит ЦБ 200 миллиардов евро, или 18,2 триллиона рублей – такое решение принял Арбитражный суд Москвы.

Заседание прошло в закрытом режиме в связи с наличием коммерческой тайны. При этом представители Euroclear назвали свое право на справедливое разбирательство "явно нарушенным": по их словам, из-за закрытости процесса они не могут раскрывать дополнительных сведений.

В Банке России ранее пояснили, что величина иска складывается из стоимости заблокированных бельгийцами российских активов, а также из упущенной выгоды из-за невозможности ими распоряжаться. О намерении подать иск ЦБ объявил в декабре 2025 года. В Москве намерение назвали реакцией на попытки Евросоюза использовать российские активы для финансовой поддержки Украины.