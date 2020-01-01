"Корю себя постоянно": Арзамасова подвела черту под браком с Авербухом

Лиза Арзамасова и Илья Авербух счастливы в браке уже пять лет, они поженились в декабре 2020 года. Разница в возрасте в 22 года не помешала актрисе и фигуристу создать крепкую семью.

"Мы стали дважды родителями, а это меняет и обогащает ежедневно! Остальные мудрости — наши внутренние. У каждой пары они свои. Мы учимся друг у друга ежедневно", - подвела черту Арзамасова.

Актриса родила фигуристу сына Льва и дочь Лию. "Мне кажется, что я ничего не успеваю. И да — корю себя постоянно. Но мои коллеги, у которых тоже есть дети, говорят, что это чувство теперь будет со мной всегда. Сколько бы времени я ни провела с детьми, всегда будет казаться, что мало. Думаю, что со временем мне удастся прочувствовать гармонию и баланс между занятостью на работе и временем с детками", - призналась актриса.

В этом году сыну Арзамасовой и Авербуха исполнится пять лет. По словам актрисы, мальчик растет "философом, лириком, романтиком". Ему нравится играть на пианино и в шахматы, он обожает слушать, когда ему читают книги. Кроме того, Лев занимается спортом "для здоровья".

Что касается дочки Лии, то летом ей будет два года. "Она еще совсем малышка. Но уже любит танцевать вместе с братом под любимые детские песенки и пробует уже немного подпевать", - рассказала Лиза.

Она подчеркнула, что несмотря на большую занятость, они с супругом одинаково вовлеченные в воспитание детей родители, передает "Теленеделя".

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>