Вернувшиеся из плена российские военные поделились первыми эмоциями

Минобороны России показало видео с вернувшимися из плена российскими военными. Самолет с ними приземлился в Подмосковье.

Обмен произошел по формуле 205 на 205.

Сначала группу доставили в Беларусь. Там ребятам оказали первую помощь. А затем переправили спецбортом на Родину.

Освобожденные будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях военного ведомства. Содействовали гуманитарной операции Объединенные Арабские Эмираты.

В беседе с ТАСС вернувшиеся из плена военные поделились эмоциями.

"Наконец-то я дома", - сказал один из них, добавив, что первым делом после обмена позвонил своей матери.

Другой военнослужащий рассказал, что сейчас мечтает скорее съездить на родину к матери, а также увидеть свою жену, которая ждет его в Мурманской области.