Вернувшиеся из плена российские военные поделились первыми эмоциями

Минобороны России показало видео с вернувшимися из плена российскими военными. Самолет с ними приземлился в Подмосковье.
Обмен произошел по формуле 205 на 205.
Сначала группу доставили в Беларусь. Там ребятам оказали первую помощь. А затем переправили спецбортом на Родину.
Освобожденные будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях военного ведомства. Содействовали гуманитарной операции Объединенные Арабские Эмираты.
В беседе с ТАСС вернувшиеся из плена военные поделились эмоциями.
"Наконец-то я дома", - сказал один из них, добавив, что первым делом после обмена позвонил своей матери.
Другой военнослужащий рассказал, что сейчас мечтает скорее съездить на родину к матери, а также увидеть свою жену, которая ждет его в Мурманской области.