Четыре человека госпитализированы в результате атаки ВСУ на Белгород

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев экстренно выехал на место происшествия в областном центре. ВСУ атаковали дронами Белгород, беспилотник врезался в многоквартирный дом. Число пострадавших уточняется.

На данный момент известно о четырех раненых. Бригада скорой помощи транспортирует в детскую больницу трехлетнюю девочку с осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ноги. В областную клиническую больницу направили женщину, получившую осколочные ранения лица и голени.

Кроме того, мужчину и женщину с осколочными ранениями доставляют в городскую больницу No2. По данным оперштаба, в результате детонации загорелись несколько балконов. Пожарные расчеты ликвидировали открытое возгорание. В здании повреждены фасад и остекление, передает РИА Новости.