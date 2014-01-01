Путин утвердил для регионов единые базовые меры поддержки бойцов СВО

Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей в регионах России.

Распространяются меры как непосредственно на бойцов и ветеранов, так и на ополченцев Донбасса после 2014 года, участников боев в приграничье и на членов их семей.

Согласно указы, регионам рекомендовано установить единые базовые меры поддержки, в том числе помощь с социальным контрактом, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, льготы на посещение культурных и спортивных объектов, содействие в трудоустройстве, внеочередное санаторно-курортное лечение.

Также речь идет о бесплатной психологической помощи, приоритетном предоставлении социальных услуг, льготном зачислении в образовательные организации.

