"Придется несладко": Москвичей предупредили о тяжелой неделе

Жителям столицы на следующей неделе придется несладко. В Москву придет аномальная жара, предупредил глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Как рассказал синоптик в беседе с НСН, уже в выходные, 16 и 17 мая, температура достигнет высоких значений. В субботу и воскресенье ожидается до 25 градусов тепла. А с понедельника столбики термометров начнут приближаться к плюс 30 градусам.

В центре города воздух нагреется выше 30 градусов. По данным Шувалова, жара идет к столице из Средней Азии, Казахстана. Такая погода продержится минимум до четверга, наступит ли затем похолодание – неизвестно.