Мать не одобрила нового возлюбленного Полины Гагариной: беден как церковная мышь

Стало известно, что новым возлюбленным Полины Гагариной оказался ее 36-летний концертный директор Сергей Сметанин. Вот только, по слухам, ее выбор не одобрила мать.

Еще в марте певицу и ее менеджера заметили держащимися за руки за кулисами музыкальной премии "Виктория". Сергей Сметанин весьма известный человек в шоу-бизнесе. Он был концертным директором Веры Брежневой. Кроме того, Сметанин выпускник Московского государственного института иностранных языков имени Мориса Тореза. Помимо организации гастролей, он увлекается музыкой и играет на барабанах в нескольких рок-группах.

Теперь же появилась информация, что Гагарина и Сметанин вместе уже около года. Однако выбор певицы не одобрила ее мать. Как утверждает "Светский хроник", родительница предпочитает не замечать нового избранника артистки. Настолько, что еще в марте на дне рождения Гагариной желала ей повстречать "достойного мужчину".

Говорят, родительнице Полины не нравится, что Сергей беден как церковная мышь. Мать уверена, что Сметанин не ровня ее успешной и богатой наследнице.

