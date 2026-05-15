Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до девяти

Число пострадавших в Белгороде увеличилось до девяти, передает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб региона.

Уточняется, что 19-летний молодой человек, получил акубаротравму и осколочные ранения лица и ног. Его доставили в областную клиническую больницу.

Троих пострадавших доставили в городскую больницу №2 Белгорода. У них также акубаротравмы и осколочные ранения.

На месте происшествия работают ситуационный центр и оперативные службы.

Ранее в Белгороде беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом.