Жители Приднестровья смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке

Владимир Путин подписал указ "О приеме в гражданство Российской Федерации жителей Приднестровья".

Цель документа - защита прав и свобод человека и гражданина.

Упрощенная форма подразумевает отсутствие ряда требований. Право обратиться за гражданством получат как совершеннолетние и дееспособные иностранные граждане, так и лица без гражданства, постоянно проживающие в Приднестровье на день вступления указа в силу.

Заявление следует подавать в диппредставительство или консульское учреждение России.

