США и Израиль могут снова ударить по Ирану

США и Израиль могут возобновить удары по Ирану уже на следующей неделе, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.



Издание отмечает, что советники президента США Дональда Трампа уже подготовили соответствующий план, но американский лидер пока не принял окончательного решения, пишет The New York Times.



По данным источников The New York Times, США хотят с помощью спецназа вывозить обогащенный уран с иранских ядерных объектов. Бомбардировка Ирана будет более усиленной, чем раньше, отмечает газета.



США и Израиль начали военные действия против исламской республики 28 февраля. Тегеран ответил массированными ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке.