Трамп не хочет воевать с Китаем из-за того, что Тайвань решит объявить независимость

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сказал, что не хочет воевать с КНР. Причиной этому он назвал то, что в таком случае Тайвань может объявить независимость от Китая.



"Что касается политики США, то нет, ничего не изменилось. Скажу так: я не хочу, чтобы кто-то пошел по пути независимости, ведь, как вы знаете, предполагалось, что нам нужно будет преодолеть 9500 миль, чтобы вести войну. Не хочу этого. Я хотел бы, чтобы они [представители тайваньской администрации] успокоились. Я хочу, чтобы Китай успокоился", — рассказал Трамп на вопрос журналистов о том, изменилось ли что-нибудь в политике Вашингтона в отношении Тайбэя по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.



Двухдневные переговоры Трампа и Си Цзиньпина стартовали в Пекине 14 мая. По итогам двухчасовой беседы американский лидер заявил, что стороны предпринимают попытки для укрепления связи.