В США сгорел и обрушился исторический железнодорожный мост

В американском штате Техас сгорел и обрушился исторический железнодорожный мост. Всё произошло возле каньона Пало-Дуро, второго по величине в США.

Деревянная конструкция выгорела дотла. Какое-то время рельсы буквально висели в воздухе без опоры. Масштабный пожар спровоцировала молния - загорелась сухая трава. А сильный ветер быстро распространил пламя по округе.

В итоге сгорело почти шесть тысяч гектаров, власти эвакуировали жителей нескольких районов. Огонь полностью уничтожил один населённый пункт.