Информация о новых успехах российской армии в зоне СВО. Наши подразделения освободили от неонацистов два населённых пункта в Харьковской области и ускоряют охват Красного Лимана - крупнейшего оплота ВСУ на пути к Краматорску. Доклады о ситуации на фронте заслушал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он проинспектировал командный пункт группировки войск "Запад".

Перед штурмом села Чаривное Запорожской области российская армия провела массированную артподготовку, в том числе с использованием огнемётных систем. Цель - укрепления противника в лесополосах вокруг населённого пункта. Пока артиллерия перемалывала врага, штурмовые отряды выдвигались на передовую.

Противник, которому удалось выжить после артобстрелов, попытался отступить в сам населённый пункт, так как именно там были оборудованы главные оборонительные рубежи. Мирные жители его давно покинули, поэтому чуть ли не в каждом доме располагались пулемётные точки. Впрочем, при каждом контакте с противником наши штурмовики вызывали помощь дронов, наводя их на цель. Таким образом удалось минимизировать потери и взять село под свой контроль.

Чаривное - село небольшое, но находится на пути к более крупному населённому пункту - соседнему Комсомольскому, куда сейчас перенесён удар российской армии. Наши штурмовые отряды получили возможность фактически зайти к противнику с тыла.

На Запорожском направлении за неделю вооружённые силы Украины потеряли практически целый полк. Ещё больше - в зоне ответственности российской группировки "Центр". Она развивает наступление в направлении Доброполья в ДНР, обходя по большой дуге славяно-краматорскую агломерацию с юго-запада. С северо-востока поджимают бойцы группировки "Запад", центральный командный пункт которой посетил начальник генерального штаба российской армии. Вручил награды отличившимся бойцам. Ознакомился с оперативной обстановкой в зоне ответственности группировки.

"Штурмовые подразделения 25 армии продолжают уличные бои по освобождению Красного Лимана - крупного административного центра и железнодорожного узла. Под нашим контролем находятся 85 % территории города", - сообщил Валерий Герасимов.

После полного освобождения Луганской народной республики наши силы продолжают наступление уже в Харьковской области. Удары наносят в направлении населённых пунктов Новый мир, Дружелюбовка, Чернещино. Также в ДНР российская армия вошла в Святогорск. Таким образом развивают наступление на Славянск с севера и отрезают пути снабжения ВСУ со стороны крупного украинского логистического узла - города Изюм.

Пополнять личный состав ВСУ киевские власти пытаются как могут. Пока украинские мужчины дают отпор людоловам из ТЦК по всей стране, принято решение лишить брони от призыва врачей, в том числе службы скорой помощи. Как заявили в Киеве, они будут полезны на фронте: могут выносить с поля боя раненых.