Собянин поздравил парк "Сокольники" с 95-летием

Парку "Сокольники" исполнилось 95 лет. Это уникальная территория, где бережно сохраняется связь эпох и традиций, написал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

В этом году продолжится комплексное благоустройство парка на площади около 112 гектаров. У каскада Оленьих прудов вернут на историческое место беседку и мост к ней, создадут прогулочную и спортивную зоны, обновят детские площадки.

На берегу Нижнего Майского пруда появится павильон для небольших мероприятий, изменится пространство вокруг водоёма. Продолжится и развитие Центра восстановления и адаптации птиц Московского зоопарка.

Сегодня, в день рождения парка "Сокольники", гостей ждут исторические реконструкции и мини-спектакли, квесты, мастер-классы и концертная программа.