В Москве открылась выставка картин в рамках акции "Портрет героя"

Защитникам Отечества посвящается. В Москве открылась выставка картин, созданных в рамках всероссийской акции "Портрет героя" проекта "Кибер Люди".

В экспозиции представлены работы школьников, написанные в ходе встреч с ветеранами и участниками спецоперации. За каждым портретом - личная история, судьба и подвиг. По словам организаторов, на выставке удалось разместить лишь малую часть рисунков - всего в акции приняли участие более 30 тысяч детей и подростков из всех регионов.

Главная цель выставки - укрепление связи поколений и сохранение памяти о героях с помощью языка искусства.