В Москве прошла эстафета по Садовому кольцу

Время испытать выносливость и силу духа. В Москве сегодня прошла традиционная эстафета по Садовому кольцу. В этом году забег состоялся уже в девяностый раз.

Спортсмены собрались утром в центре столицы. Атлетов порадовала погода - на улице солнечно, тепло, но без жары - идеальные условия для новых рекордов.

Участвовала и команда телеканала "ТВ Центр". Для наших коллег это уже далеко не первый забег. Были организованы два зачёта - индивидуальный и командный. Оба - на пятнадцать километров. Они пролегали по всей протяжённости Садового кольца.

Старт - на Зубовском бульваре, а финиш - около Парка Горького. Участвовать могли все желающие старше 18 лет.