В Финском заливе почтили память моряков, которые испытывали беспилотный катер

В Финском заливе почтили память моряков, погибших во время Великой Отечественной войны. Это экипаж, который уже в советские годы испытывал новейшую разработку - беспилотный катер. В ходе выполнения секретных задач случилась трагедия, судно пошло ко дну, десятки лет его элементы скрывались под толщей Балтийского моря. Обнаружила их подводная экспедиция под названием "Поклон кораблям Великой Победы".

Водная гладь на Финском заливе сейчас почти как зеркало. Но осенью 39-го на Балтике штормило. Два торпедных катера вышли из Кронштадта на секретную базу Пейпия. Темнота, потеря ориентации. И тут - навстречу два советских тральщика. 25 октября. Международная обстановка накалена - в Европе уже бушует война.

"Два маневрирующих катера вызвали у тральщиков очень много вопросов. И когда головной катер с командиром звена подошел к одному из тральщиков, к Фугасу, для того, чтобы сориентироваться, второй начал маневрировать вокруг Гаффеля. Те восприняли это как угрозу торпедной атаки, дали два предупредительных выстрела, и потом во время взаимных маневров тральщик протаранил этот катер", - рассказал Константин Богданов, руководитель экспедиции “Поклон кораблям Великой Победы”, руководитель разведывательно-водолазной команды.

Тогда спаслись четыре члена экипажа катера ТК 171. Для троих дно Финского залива стало братской могилой. Больше 85 лет Балтика надежно скрывала тайну. Трагедию пытались замолчать - поисковики с трудом нашли секретные архивы. Но ведь это и была секретная разработка - уже в сороковых годах прошлого столетия в Советском Союзе работали над технологией, опередившей время. Созданный ленинградскими инженерами катер на волновом управлении мог действовать в безэкипажном режиме и вести торпедную атаку по команде с борта самолета.

"Кто из вас знал, что в 1938-1939 году уже были эксперименты по безэкипажным катерам. Я думаю, что вообще мало кто об этом знает. Но, тем не менее, они действительно были, они проводились, они были с определенной долей успеха. Почему дальше это не пошло, это уже вопрос к историкам, к военным историкам", - сообщил Денис Добряков, председатель ДОСААФ России.

Сейчас сохранился лишь один такой торпедный катер - на дне Финского залива прошлой осенью его нашла и идентифицировала разведывательно-водолазная команда. Лежит на глубине 28 метров, опутан сетями. Сначала думали - рыбацкая лодка. Но заводская табличка окончательно развеяла все сомнения.

"Видна рубка хорошо, штурвал. Элементы какие-то там даже оснастки есть. Самое главное - есть элементы бортового управления, то, что мы называем волновым управлением под безэкипажным вариантом", - отметил Денис Добряков.

На корпус торпедного катера устанавливают мемориальную плиту - в память о погибших моряках. Родственника одного из них - старшины группы мотористов Флегонта Буцкого - удалось найти в Москве.

"Нашли племянника, родного, который помнит его, знает всю эту историю. Конечно, для него это было событие. Самое главное для нас, потому что это всегда пропускает сердце", - говорит Лариса Ложкина, руководитель Московского отделения поискового центра "Служба Розыска Информбюро".

Племянник не смог приехать - здоровье уже не то, но ему покажут, как на волны Финского залива опускается венок. Там, в темной глубине, часть истории нашей страны. Которая теперь перестала быть тайной.