Кремль сделал официальное объявление о визите Путина в Китай

Президент России Владимир Путин по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина 19-20 мая посетит с официальным визитом КНР. Об этом в субботу сообщили в Кремле.

Там отметили, что лидеры обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, углубление всеобъемлющего партнерства и взаимодействия Москвы и Пекина. После переговоров Путина ожидается подписание заявления и документов, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что подготовка к визиту российского лидера в Китай закончена. Все основные параметры поездки уже прошли согласование.