Израиль сбросил более 10 авиабомб на жилые кварталы сектора Газа

Израиль этой ночью нанёс новую серию ударов по сектору Газа. Самолёты сбросили более 10 авиабомб на жилые кварталы. Разрушен многоквартирный дом. Огонь полностью уничтожил несколько этажей.

Последствия атаки устраняют до сих пор. По данным Минздрава Газы, погибли 3 человека, 20 ранены. Тель-Авив считает, что в числе жертв может быть руководитель крыла палестинского движения ХАМАС. Он и был целью воздушной операции.

Однако подтверждений гибели высокопоставленного военного пока нет. Также, несмотря на режим прекращения огня, новый обмен ударами зафиксирован на границе Израиля и Ливана.