МИД: Россия с иронией воспринимает реакцию Запада на испытания "Сармата"

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что в Москве с иронией воспринимают реакцию западных стран на испытания "Сармата". Дипломат отметил, что для них – "это повод демонстрировать квазибезразличие".

"Мы не ожидали, не ожидаем и никогда не будем ожидать никакой реакции со стороны наших западных противников и оппонентов на испытания тех или иных наших перспективных систем, систем уже состоящих на вооружении у нас. Мы понимаем, что для них каждый эпизод, каждое событие такого рода — это повод демонстрировать квазибезразличие", — отметил Сергей Рябков (цитата по РИА Новости).

Замглавы МИД подчеркнул, что подобных комплексов стратегической дальности на сегодняшний день ни у кого не существует.

Ранее в Кремле сообщили, что официальной реакции на успешный испытательный пуск "Сармата" от иностранных государств не было, зато средства массовой информации подняли шум.

Работу над "Сарматом" начали в 2011 году. Как отмечается, участков, которые не могут стать потенциальной целью для данной МБР, на планете не существует.