Сергей Собянин: Москва готова к проведению ЕГЭ и ОГЭ

Единый госэкзамен в Москве в этом году будут сдавать более 93-х тысяч человек, а основной - почти 130 тысяч. К проведению ЕГЭ и ОГЭ столичная система образования готова.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, среди популярных предметов - математика, обществознание, английский язык и информатика. Почти каждый десятый выпускник выбрал историю или литературу.

Москва второй год участвует в реализации федерального закона о расширении доступности среднего профессионального образования. И по новым правилам выпускники 9-х классов, чтобы получить аттестат и поступить в колледж, могут сдавать только два экзамена: по русскому языку и математике.

Но для продолжения учёбы в десятом и одиннадцатом классах по-прежнему нужно пройти четыре экзамена: два обязательных и два по выбору.