В Пятигорске взорвался газовоз на заправке: есть пострадавшие

При разгрузке газовоза на заправке в Пятигорске произошел взрыв, сообщил в субботу мэр города Дмитрий Ворошилов в мессенджере Макс.

В настоящий момент сообщается о двух пострадавших. В тушении сильного пожара участие принимают более 40 человек.

По предварительным данным, причина инцидента - нарушение техники безопасности.

В августе прошлого года на газозаправочной станции в Дагестане во время дозаправки емкости произошло воспламенение, которое привело к взрыву газовоздушной смеси. Жертв и пострадавших не было.