Выросло число пострадавших при взрыве на газовой заправке в Пятигорске

Как минимум 6 человек пострадали при взрыве на газовой заправке в Пятигорске. Четверо из них госпитализированы. Взрыв произошел во время разгрузки газовоза. После этого начался крупный пожар: в результате огонь охватил около тысячи квадратных метров.

Взрывной волной в окрестных домах выбило стекла. Причиной взрыва, по предварительной информации, могло стать нарушение техники безопасности.

ЧП произошло на улице Ермолова, движение по которой сейчас перекрыто. На месте работают пожарные и экстренные службы, пытаются локализовать возгорание.