ВСУ совершили атаку на территорию Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины попытались ударить по территории Запорожской АЭС. Об этом в субботу сообщила пресс-служба станции. Как отмечается, украинский дрон упал около энергоблоков, однако не сдетонировал. Никто не пострадал.

"В результате происшествия разрушений и пострадавших нет. На месте работают специалисты, проводится обследование территории и оценка обстоятельств инцидента. Запорожская АЭС продолжает работу в штатном режиме. Все технологические процессы протекают нормально, параметры безопасности находятся под строгим контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в пределах нормы", - сообщили на станции (цитата по ТАСС).

Москва ранее неоднократно отмечала, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников — это безрассудные действия Киева.

14 мая ВСУ также обстреляли Запорожскую АЭС. Тогда пострадали двое сотрудников станции.