Российская армия освободила село Кутьковка и посёлок Боровая в Харьковской области. Доклады о ситуации на фронте заслушал начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Он проинспектировал командный пункт группировки войск "Запад". Ее штурмовые подразделения сейчас в центре Красного Лимана - это крупный железнодорожный узел ВСУ. Город уже на 85 процентов под контролем российской армии.

Продвижение и на Запорожском направлении. Сегодня Минобороны показало кадры освобождения села Чаривное. До начала штурма основные укрепления противника уничтожила реактивная артиллерия. Операторы дронов перехватили вражескую бронетехнику. Когда пехотинцы убедились, что враг ликвидирован, в центре села установили российский флаг.