Путин обсудил с президентом ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке и Украину

Президент России Владимир Путин в субботу созвонился с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Российский лидер поблагодарил ОАЭ за содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке, а также вокруг Ирана.

"Обсуждены вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. С обеих сторон отмечена важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромиссных мирных договоренностей при должном учете интересов всех государств региона", - сообщается на сайте Кремля.

Накануне Путин созвонился с белорусским президентом Александром Лукашенко. Политики обсудили ряд важных вопросов двустороннего сотрудничества, включая торговлю, экономику и оборону.