НАТО усиливает давление на Европу с целью заставить ЕС срочно нарастить производство вооружений. Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, на следующей неделе Марк Рютте проведёт в Брюсселе встречу с главами крупнейших оборонных концернов Старого Света. Ожидается, что генсек альянса будет настаивать на существенном увеличении инвестиций европейских компаний в ВПК.

Всё это на фоне стремительного ухудшения положения ВСУ, которые на Украине называют "щитом Европы".

Ранее в Кремле сообщили, что Россия открыта к восстановлению контактов с другими государствами, но в отношении Европы сама не станет предпринимать инициирующих шагов.