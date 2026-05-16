В Италии автомобиль въехал в толпу

В Италии автомобиль врезался в группу людей. Об этом сообщает в субботу РИА Новости со ссылкой на газету Fatto Quotidiano. В настоящий момент сообщается о семи пострадавших, четверо – в тяжелом состоянии.

"Мужчина примерно 30 лет, находясь за рулем автомобиля, на полной скорости врезался в прохожих в Модене", — говорится в публикации.

Виновник происшествия попытался скрыться, однако его вскоре поймали. Ведется следствие.

В начале мая автомобиль протаранил толпу людей в Лейпциге. Сообщалось о двух погибших и 20 пострадавших. Мужчина при задержании вел себя неадекватно.