Захватил вражеский опорник: подвиг сержанта Парфени

Гвардии сержант Аркадий Парфени разработал план штурма вражеского опорника и со своей группой захватил его. Под плотным миномётным обстрелом он одним из первых ворвался на позиции противника и уничтожил несколько боевиков. Наши военные начали атаковать неприятеля с разных флангов. В результате были ликвидированы все неонацисты.

Гвардии старший сержант Вадим Бенцлер вместе с сослуживцами доставлял продовольствие и боеприпасы на передовую. Двигаясь на автомобиле по заминированной территории, он проложил безопасный маршрут и не позволил противнику обнаружить группу. Благодаря его грамотным действиям наши бойцы своевременно привезли груз артиллеристам.