На линии соприкосновения сложилась критическая ситуация для неонацистов в Константиновке и в пригородах Краматорска. Наши бойцы наступают широким фронтом с востока, юга и север, отрезают боевиков от снабжения.

В Запорожской области массированный удар реактивных установок нанесён по ВСУ в селе Воздвижевка. Приходят сообщения, что бандеровцы натиска не выдержали и сбежали с позиций. Сейчас населённый пункт зачищают наши штурмовики.

Одновременно идёт прорыв и в соседнем поселке Верхняя Терса. Уже заняты несколько кварталов на восточной окраине, противник продолжает отходить.

В ДНР под контроль группировки "Центр" перешла Тихоновка. Небольшая, но важная с тактической точки зрения деревня. Вместе с ней захвачены и несколько опорных пунктов в лесных массивах.

В последние четыре дня резко изменилась обстановка в Константиновке. Российская авиация и тяжёлая артиллерия, буквально утюжат позиции ВСУ. Противник вынужден признать - такого количества сброшенных бомб и снарядов, не было за все время осады города. Потери в живой силе - катастрофические.

Операция по охвату Константиновки в огненный мешок развивается стремительно. В кварталы каждый день просачиваются небольшие группы штурмовиков. Это значит, что российские войска готовятся к решающему сражению. И очевидно, начнётся оно, как только будет полностью отрезан последний километр подконтрольной ВСУ дороги.