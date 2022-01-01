По общему результату жюри стран и зрителей Болгария стала победителем "Евровидения-2026", следует из трансляции мероприятия в Вене.



Страну представляла певица DARA с песней Bangaranga. Болгария стала победителем музыкального конкурса впервые за всю историю.



Второе место занял Израиль, который представлял Ноам Беттан с песней Michelle. Третье место заняла Румыния. Её представляла Александра Кэпитэнеску с композицией Choke Me.



В 2025 году победителем "Евровидения" стал австрийский певец Йоханнес Питч с песней Wasted Love. Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года.