Силы ПВО отражают атаки БПЛА на Москву

Средства ПВО Минобороны отражают атаки БПЛА на Москву, уничтожены уже 74 беспилотника с начала 17 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин.



На местах падения обломков зафиксированы незначительные повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил Сергей Собянин.



"ПВО Минобороны продолжает отражать атаки беспилотных средств, уничтожены ещё 10 БПЛА.

— написал мэр Москвы в своих соцсетях.



Специалисты экстренных служб работают на местах происшествий. Столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский не принимают и не выпускают рейсы.