Три человека погибли в результате атаки ВСУ по Подмосковью, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Силы ПВО отражают крупную атаку БПЛА на столичный регион начиная с 3 часов утра 17 мая.



— Химки (микрорайон Старбеево) — в результате попадания БПЛА в частный дом погибла женщина. Еще один человек находится под завалами. На месте работают спасатели и все оперативные службы;



— Двое мужчин погибли в деревне Погорелки (Мытищи). Там обломки БПЛА попали в строящийся дом. На месте работают все службы. От обломков повреждения получил еще один дом — там пострадавших нет;



— В микрорайоне Путилково в Красногорске попадание БПЛА в многоквартирный жилой дом, пострадали несколько квартир. Из жителей никто не пострадал;



— В Истре попадание БПЛА в жилые дома: многоквартирный в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домов в поселке Агрогородок. По предварительной информации, пострадали трое мужчин и одна женщина. Всем оказывается медицинская помощь;



— Еще один частный дом загорелся в результате падения БПЛА в деревне Субботино (Наро-Фоминский округ). По предварительной информации, пострадавших нет.



Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах, добавил губернатор Андрей Воробьев.



В результате атаки беспилотников на Москву ранены 12 человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



Возле проходной московского НПЗ пострадала смена строителей, технология завода не нарушена. Повреждено три дома.



За последние сутки сбито более 120 БПЛА, летевших на Москву.