Ночью 17 мая над российскими регионами сбито 556 дронов противника

В ночь на 17 мая средства ПВО России сбили 556 украинских беспилотников над 15 регионами и в акватории Чёрного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны.

В результате атаки беспилотников на Москву ранены 12 человек. Об этом в соцсетях написал Сергей Собянин. В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о гибели троих мирных жителей во время массированного налёта дронов на регион.

В "Шереметьево" сообщили о падении обломков на территорию аэропорта. Пострадавших и разрушений нет.