Праздник фонтанов в Петергофе посвятили единству народов России

Главный весенний праздник Петергофа, когда дворцово-парковый ансамбль просыпается под шум Балтики и струй знаменитых фонтанов, в этом году посвятили единству народов России. Каменщики из Костромы и Ярославля, кузнецы с Урала, плотники Архангельской губернии - тысячи мастеров превращали мечту Петра Первого в символ Российской империи.

Три столетия назад на берег Финского залива везли гранит из Карелии, лес с русского севера, а чугунные трубы петергофского водовода отливали на уральских заводах Демидовых. Металл пережил революцию, войны и всё еще несёт воду к фонтанам. После Великой Отечественной войны Петергоф из руин поднимала вся страна.

Кульминация праздника. Под залпы и гимн великому городу оживает фонтан "Самсон" - символ победы и возрождения. Москва, Краснодар, Тверь и Поволжье: 26 тысяч зрителей. Петергоф снова собирает российские регионы. Но теперь, чтобы восхититься шумом фонтанов, который сейчас звучит как голос всей страны.