Война не окончена: Трамп готовится нанести новый удар по Ирану

Тревожный намёк на новые удары по Тегерану, Дональд Трамп сделал его в социальных сетях. Президент опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение. На картинке он позирует на фоне охваченных штормом иранских кораблей. Подпись гласит: "Это было затишье перед бурей".

О вероятности нового витка эскалации на Ближнем Востоке сообщают многие англо-саксонские медиа. По данным CNN, после визита президента США в Китай в Белом доме царят разногласия по поводу дальнейших действий в отношении Тегерана. Часть команды - за силовое решение вопроса, другая - за дипломатию. А сам хозяин Овального кабинета пребывает в растерянности.

США и Израиль готовятся к возможному возобновлению атак на Иран, пишет New York Times. Подготовка - интенсивная. По оценкам издания, самая масштабная с момента вступления в силу режима прекращения огня. Война против Ирана стала для Трампа политической обузой. Многие избиратели не верят в успех дорогостоящей авантюры. Главная, заявленная американцами цель - предотвращение получения исламской республикой ядерного оружия - так и не достигнута. И прогнозы - для Белого дома не радостные.

Иран в состоянии продолжать конфликт с США месяцами. Об этом пишет издание Independent со ссылкой на источники в разведке НАТО. Сообщается, что у Тегерана всё ещё есть доступ к большей части ракет и подземных объектов. На все подобные публикации реакция хозяина Белого дома неизменна - обида, осуждение и очередная перепалка с задающими неудобные вопросы репортерами.

Президент США настаивает: ему не нужна ничья помощь в урегулировании конфликта с Ираном, и опровергает, что рассчитывал на содействие Пекина. Блокада Ормузского пролива продолжается. Стоимость морской перевозки стандартного контейнера, например, по маршруту Шанхай - Персидский залив и Красное море побила очередной рекорд, превысив показатели пандемии коронавируса.