"Ночь музеев" в Москве прошла на 170 площадках

Более шестисот культурных мероприятий на 170-ти площадках: Москва с размахом отметила юбилейную, 20-ю акцию "Ночь музеев". На этот раз она посвящена Году единства народов России.

Специальную программу подготовил Музей Победы. Все желающие могли бесплатно посетить необычные иммерсивные экскурсии. Гиды, среди которых были известные актёры и телеведущие, провели гостей по знаковым экспозициям - "Подвиг народа", "Битва за Москву", "Путь к Победе", рассказывая о событиях Великой Отечественной войны.

Для посетителей организовали творческие мастер-классы и кинопоказы исторических лент. Выступили музыкальные коллективы.