В Хорватии Airbus A220 не смог взлететь и выкатился на газон

Авиапроисшествие в Хорватии. Самолёт европейского концерна "Эйрбас" не смог взлететь. Видео широко расходится в соцсетях.

Лайнер должен был лететь в немецкий Франкфурт, но во время разгона что-то пошло не так. Машина выкатилась за пределы взлётно-посадочной полосы, сбила ограждение, проехала несколько десятков метров и остановилась на газоне.

На борту находились 130 пассажиров и пять членов экипажа. Пострадавших нет. Самолёт получил небольшие повреждения. Он почти новый, произведён менее года назад. Среди предварительных версий - техническая неисправность и погодные условия.