Кир Стармер обречён: британский премьер уходит в отставку

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер осознал политическую реальность и готовится покинуть свой пост на фоне тяжелейшего внутрипартийного кризиса и падения рейтингов лейбористов. Глава правительства уже сообщил об этом близким, пишут местные СМИ со ссылкой на источники.

Уйти в отставку Стармер хочет на своих условиях. Дату тоже собирается определить сам. Некоторые соратники уговаривают его не торопиться и дождаться муниципальных выборов в одном из округов. Они назначены на конец июня. Якобы ещё есть шанс остаться.

С другой стороны, утверждают журналисты, премьер боится поражения в традиционно лейбористском регионе. Если представитель партии проиграет, это станет личным унижением для Стармера.